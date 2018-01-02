支付寶2017年賬單：上海人出境遊支付筆數增長280%

1月2日，螞蟻金服旗下支付寶發布2017年全民賬單。數據顯示，上海人的生活方式正悄然巨變：出門不帶錢包，10筆支付8筆用手機;境外旅遊青睐支付寶，出境遊的支付筆數比去年多了280%;1046萬上海用戶使用螞蟻森林，用戶量和減排量均全國排名第一;享受芝麻信用免押金服務的上海用戶比去年增加了756%。

數據顯示，2017年上海的支付寶移動支付占比創下新高，達82%。與此同時，通過移動支付積累起來的信用使得2017年享受到芝麻信用免押金服務的上海用戶比2016年增加了756%，免交押金19億。

通過支付寶辦理的各種公共服務中，最受上海市民歡迎的三項服務是生活繳費、社保三金賬單、實時公交查詢。

賬單還顯示，2017年上海人也更愛出境玩了：出境遊的支付筆數比2016年多了280%。上海人最愛的旅遊目的地是日本、泰國、中國香港。

在低碳環保的概念上，上海引領全國。通過在線繳納水電煤、公共交通出行等低碳行為，1046萬上海用戶使用螞蟻森林，用戶量全國排名第一;上海人共減排超過12萬噸，減排量相當于省電近2億度，全國排名第一，累計為地球種下85.9萬棵真樹，全國排名第一。

來源：中國證券網

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