【IPO追蹤】被馬化騰看中！希瑪眼科(03309-HK)：不排除未來有合作

名醫要上市，瞬間吸引不少城中富豪及名人捧場，說的是由著名眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科(03309-HK)，不但上市前就獲「蘭桂坊之父」盛智文及香港富豪郭氏家族旗下的新地(00016-HK)入股，就連「小馬哥」、騰訊(00700-HK)主席馬化騰、思捷環球(00330-HK)創辦人、「第一美人」的老公邢李㷧也忍不住「參一腳」，分別認購6240萬元。

主席兼行政總裁林順潮表示，引入馬化騰、邢李㷧及趙勇3名基礎投資者，主要是考慮3人在互聯網、品牌經營及內地業務等能與公司有協同效應，更不排除未來與騰訊有進一步合作機會。至於以往被「點金聖手」馬化騰看中的新股，往往會掀起市場追棒熱潮，不過林順潮揚言，醫院投資少，帶來的現金流強勁，加上未來香港、深圳及北京三地發展下，對公司業績有信心，不擔心日後或會因「馬化騰效應」而遭成股價波動。

截至去年6月底止半年，希瑪眼科收入為1.4億元，同比增長近18%；當中香港業務為主要收入，佔比逾60%，不過林順潮指，香港市場較成熟，雖然現時收入仍穩步增長，但與內地可「騰飛」不一樣，未來內地市場將是公司發展重中之重，並計劃今年在內地新開2間醫院、明年開設4間，首選華東地區，包括上海、南京及蘇州等，每間醫院投資額約為5000萬人民幣，回報期料需三年。

至於公司現時正面臨一宗民事訴訟，申償金額高達2460萬元，不過林順潮指，任何醫療機構均有會面臨醫療糾紛，相信法庭會有公平判斷，並強調，即使打輸官司，涉及的賠償金額對公司財務並無大影響。

希瑪眼科上周五起招股，招股價介乎2.35至2.9元，一手入場費約5858.5元，預料1月15日於主板掛牌。

文：黃和美

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