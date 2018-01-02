【富蘭克林】2017股債多頭大豐收，2018新興市場迎來春天

今年以來全球及新興市場經濟及企業獲利同步上揚，資金充沛挹注多數資產價格翻揚，且美國川普總統趕在 2017 年底前簽署稅改法案，送上減稅大禮，激勵美國三大指數再創歷史新高，新興股市亦同聲慶賀。

富蘭克林證券投顧表示，隨著美歐及新興市場經濟動能回升，2018 年通膨有望受到薪資成長緩步上揚，此外，美歐央行貨幣政策正常化將進一步推升公債殖利率，投資人應做好防範利率上揚的準備。與此同時，新興市場股債將憑藉政治、經濟改革契機，以及評價面便宜三大優勢，抵禦外在衝擊。

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，新興市場龍頭中國處於結構性轉型經濟穩中求進，印度在換鈔與稅改政策短期衝擊後成長動能回升，巴西、俄羅斯歷經先前幾年資金外流、油價大跌等衝擊後，經濟有望持續復甦，且全球投資人在新興市場股市的投資比重仍偏低，評價面便宜及資金回流，未來仍有很多的彈升空間。

富蘭克林坦伯頓全球債券暨全球債券總報酬基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博表示，2018 年影響全球債市的關鍵因素在於美國通膨及利率上揚壓力，以及聯準會縮表幅度，這些因素將共同推升美國公債殖利率的彈升。因此債市策略首重防禦利率上揚風險，以及不易受海外局勢影響、並具有改革題材的當地債市機會，例如巴西和阿根廷，防禦利率風險上揚並趁勢掌握收益。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。