【華冠投顧】新春紅盤站季線、增量挑戰前波高.

鍾騏遠分析師

1) 大盤趨勢：

加權指數今天新春開紅盤，指數站穩季線之上，雖然量能仍稍嫌不足，但是盤面上許多個股，都出現做線買盤。由於目前月線扣抵已經落入低檔區，指數不斷拉升之下，月線由下往上揚起，若指數持續向上，則月線仰角將大幅度增加，後續將推升台股向上成長。而季線扣抵值目前持續跳升，本周周五之前將來到高檔區 10650 之上。因此，若大盤不是挑戰前波高點，則這次無須拉抬指數向上，若指數持續攻高，則季線將維持上揚的格局，這也代表後續挑戰前波高點的機率大增。若此，則台股在農曆年前，將有機會出現紅包行情，為 2018 年開啟一個好彩頭。

2) 盤勢主流：

被動元件持續表態，(6422)君耀 - KY、(3090)日電貿、(6127)九豪、(8121)越峰，由於車市擴大應用，族群內個股將輪流表現。另外，今年第二季國際航運將重新簽約定價，加上去年許多航運公司添購新船，2018 年將有機會推升營收表現，包括 (2603) 長榮、(2609)陽明、亞洲航線 (2615) 萬海，等都有機會表現。另外，遊戲類股營收成長，包括 (6180) 橘子、(3083)網龍漲停、而 (4946) 辣椒、(5478)智冠、(3546)宇峻等也出現強勢買盤。

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