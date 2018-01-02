尋求石油外收入 沙烏地阿拉伯首次徵收增值稅

為增加政府收入來源，避免過度依賴石油市場，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國於今年 1 月 1 日起，正式開始徵收 5% 的增值稅 (VAT)，適用於大部分商品和服務，但兩個國家目前沒有徵收所得稅的計畫。

位於波斯灣區的各國，長期以來為了吸引外國工人，承諾免稅制度，但在油價下跌的情況下，政府希望增加收入，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (阿聯酋) 於 1 月 1 日開始徵收稅款。

汽油和柴油、食品、衣服、水電費和酒店房間等，都將收增值稅，但是包括醫療、金融服務和公共交通，將維持免稅或是零稅率。據阿聯酋估計，第一年增值稅收入約為 120 億迪拉姆 (約為 33 億美元)。

國際貨幣基金組織一直呼籲海灣國家，拓展其收入來源，不要過度依賴石油存量。在沙烏地阿拉伯，90％以上的預期收入來自石油產業，而在阿聯酋則約為 80％。

兩國在過去，已各自取措施增加政府財政，在沙烏地阿拉伯，包括針對煙草和軟性飲料的稅收，以及削減對當地人的一些補貼，而在阿聯酋，過路費被提高，並實施旅遊稅。

但是目前兩國沒有計劃實行所得稅，目前大部分的居民，所需繳納的所得稅皆為 0％。海灣合作委員會 (Gulf Cooperation Council) 的其他成員國如巴林、科威特、阿曼和卡達也計畫實施增值稅，但有些國家將推遲至 2019 年才開始執行。