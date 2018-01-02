中國環境保護稅法條例公布，自2018年起與環境保護稅法同步施行

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國國務院總理李克強日前簽署國務院令，公布《中華人民共和國環境保護稅法實施條例》，並將自 2018 年 1 月 1 日起與環境保護稅法同步施行。中國政府網於 2017 年 12 月 30 日刊登的通知顯示，條例對城鄉污水集中處理場所範圍、應稅固體廢物、大氣污染物的計稅依據，以及稅務機關和環境保護主管部門的協作機制等作出明確規定。



根據條例，城鄉污水集中處理場所是指為社會公眾提供生活污水處理服務的場所，不包括為工業園區、開發區等工業聚集區域內的企業事業單位和其他生產經營者提供污水處理服務的場所，以及企業事業單位和其他生產經營者自建自用的污水處理場所。



達到省級政府確定的規模標準並且有污染物排放口的畜禽養殖場，應當依法繳納環境保護稅；依法對畜禽養殖廢棄物進行綜合利用和無害化處理的，不屬於直接向環境排放污染物，不繳納環境保護稅。



計稅依據方面，應稅固體廢物的計稅依據，按照固體廢物的排放量確定；應稅大氣污染物、水污染物的計稅依據，按照污染物排放量折合的污染當量數確定。條例並明確，從兩個以上排放口排放應稅污染物的，對每一排放口排放的應稅污染物分別計算徵收環境保護稅；納稅人持有排污許可證的，其污染物排放口按照排污許可證載明的污染物排放口確定。



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