伊朗騷亂第五日 死亡人數增至12

伊朗群眾示威衍生的騷亂，已經持續五天，雖然總統魯哈尼企圖淡化它的嚴重性，不過數字會說話，死亡人數在增加，已經有 12 個人在衝突中死亡，這是從 2009 年以來，伊朗當局面臨的最嚴重的挑戰。（夏明珠報導）

伊朗首都德黑蘭在新年第一天入夜之後，街上還有人示威，群眾呼喊口號，縱火燒車，總統魯哈尼形容這場群眾運動，是伊朗進步的契機，不過他也警告，當局不會姑息破壞行為。

抗議是上個星期四從第二大城馬什哈德開始，起初，群眾只是針對物價上漲與政治貪腐，隨著示威蔓延，反政府的情緒日益高張，當局鎮壓的力道，也愈來愈強，週末，在德黑蘭一個廣場，警察動用了催淚瓦斯和強力水柱。

伊朗中部，鎮暴警察遭人開槍襲擊，一死三傷。

總統魯哈尼企圖淡化處理，他把姿態放軟，說政府確實需要傾聽人民的心聲。革命衛隊態度比較強硬，放話說不會容許騷亂繼續下去，革命衛隊聽命最高精神領袖，以維護宗教領政的體制為使命。如果他們介入鎮壓行動，事態可能會迅速惡化。

美國總統川普繼續透過推特煽風點火，副總統彭斯更是加油添醋，暗批歐巴馬在 2009 年伊朗綠色運動時，沒有對抗議群眾伸出援手，是個可恥的錯誤，還說這一回，美國不應該再讓伊朗人民失望。