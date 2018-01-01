2017年公募基金年度業績排行：QDII基金平均收益最高

Wind資訊統計顯示，截至12月29日，從各類基金今年以來業績表現看，QDII基金的平均收益率最高，為16.20%。其次是股票型基金，憑借A股市場的優越表現，今年以來平均收益率達到11.98%。

單基金方面，今年以來業績表現最好的個基為招商中證白酒，收益率為74.92%；偏股主動型基金冠軍為東方紅睿華滬港深，67.91%；債券型基金冠軍為易方達安心回報A，11.75；QDII基金冠軍為華寶海外中國成長，53.50%；股票多空基金冠軍為海富通阿爾法對沖，9.14%。

基金業績篇

01，今年以來各類基金平均收益率

今年以來，中國基金總指數漲幅為6.69%，而各類基金中，以得益於美股和港股的QDII基金的平均收益率最高，為16.20%。其次是股票型基金，憑借A股市場的優越表現（滬深300漲幅為21.78%），今年以來平均收益率達到11.98%。

02，偏股主動型基金業績榜TOP20

偏股主動型基金中，東方紅睿華滬港深以 67.91%的收益率拔得頭籌，東方紅滬港深以66.70%的收益率緊隨其後，排名第三的是易方達消費行業64.97%。值得註意的是，在TOP20中，有9只基金是東方紅資管旗下的產品。

03，偏股主動型基金業績排名演進TOP20

分析上述偏股主動型TOP20的基金過往排名發現，國泰互聯網+在年初至7月、8月、9月期間業績排名皆位居第一，四季度下滑至第4名。值得註意的是，景順長城新興成長和景順長城鼎益排名上升速度較快，從三季度的50名開外上升至本年度前10名。

04，偏股主動型基金業績排名上升最快TOP20

將偏股主動型基金本年度業績排名較前三季度的業績排名進行比較發現，寶盈醫療健康滬港深基金在最後一季度名次提升了1001位，收益也由前三季度的負值轉為正值。

05，指數型基金業績榜TOP20

招商中證白酒以74.92%的收益率奠定冠軍位置，收益率在50%以上的還有匯添富中證主要消費ETF、國泰國證食品飲料、景順長城中證800食品飲料和嘉實中證主要消費ETF，這些基金業績的優異表現和今年消費行業備受資金青睞不無關系。

06，債券型基金業績榜TOP20

債券基金業績持續攀升，今年表現最好的債基為易方達安心回報A，收益率為11.75%。

07，QDII基金業績榜TOP20

QDII基金得益於港美股市場的優異表現，其平均收益已然成為各類最高。其中，華寶海外中國成長一舉奪魁，以53.50%的收益率成為今年最賺錢的QDII基金。

08，股票多空基金業績榜TOP10

股票多空基金通常利用股指期貨與股票現貨組合之間進行對沖，控制回撤風險，力爭為投資者獲取超額穩定的收益。該類基金為數不多，表現最好的是海富通阿爾法對沖基金，今年收益率9.14%。

09，陸港通基金業績榜TOP20

在萬得陸港通概念類基金全部127只基金中，排名前20的基金整體收益高於其他概念和策略基金，其中東方紅旗下的基金產品表現極為亮眼，包攬了榜單的前四，收益均在55%之上。

10，主動量化基金業績榜TOP20

在萬得主動量化基金分類全部128只基金中，表現較好的分別是景順長城量化新動力、嘉實研究阿爾法和華泰柏瑞量化優選，收益分別是35.55%、25.53%和24.38%。值得註意的是，華泰柏瑞旗下5只主動量化基金均進入前十名。

基金公司篇

11，偏股主動型基金公司業績TOP20

我們選出各家旗下偏股主動型基金業績最好的三只基金今年收益率求平均得出，東方紅資管旗下偏股主動型基金業績表現最優，平均收益率為64.50%，其次是國泰基金，54.18%。

12，偏債主動型基金公司業績TOP20

我們選出各家旗下偏債主動型基金業績最好的三只基金今年收益率求平均得出，東方紅資管旗下偏債主動型基金業績表現最優，平均收益率為14.87%，其次是易方達基金，14.65%。

基金經理篇

13，偏股主動型基金經理業績TOP20

蕭楠的易方達消費行業基金排名第一，收益率達64.97%。前20名中，林鵬管理的基金最多，其東方紅睿華滬港深基金今年以來收益率為67.91%，6只基金收益率均值為59.96%。

14，偏債主動型基金經理業績TOP20

林森的易方達安心回饋（與張清華共同管理）基金業績排名第一，收益率達22.16%。前20名中，紀文靜管理的基金最多，其東方紅睿逸基金今年以來收益率為20.57%，9只基金收益率均值為7.42%。

本文來源於萬得基金，原文標題為《2017年公募基金年度業績排行》

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