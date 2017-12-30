山水水泥(00691-HK)不同意聯交所裁決 要求上市委員會覆核

山水水泥(00691-HK)就其提出反對聯交所建議取消公司上市地位發出函件。根據聯交所發出日期為2017年12月19日的函件，聯交所知會公司，其已考慮反對函件並得出結論，認為公司未能展示其將於合理期限內達成下列事項的合理預期：(i)恢復最低公眾持股量；及(ii)處理由於宓敬田及其團夥非法佔領山東山水位於濟南市的辦公樓致使公司董事會未能就妥善存置會計記錄向其核數師出具書面聲明的審計問題。鑒於上文所述，聯交所已決定根據第6.01(2)條及╱或第6.01(4)條以及理由陳述函所載理由啟動取消公司上市地位的程序。

山水水泥公司須於2018年6月30日前恢復公眾持股量及解決使其不適合上市的事宜。倘山水水泥未能完成上述行動，上市部將按規定向上市委員會建議取消其上市地位。

山水水泥並不同意該裁決。於2017年12月29日，該公司根據上市規則第2B.06(1)條要求聯交所上市委員會覆核該裁決。公司將於適當時候就覆核另行刊發公告。

另外，公司的中國法律顧問告知公司，山東省高級人民法院已於2017年12月22日在公司全資附屬公司山東山水水泥集團有限公司與宓敬田、李茂桓、趙永魁、于玉川、趙利平、陳仲聖、高勇有關的糾紛案中作出終審裁定。終審裁定其中包括山東山水的前任法定代表人張斌自2015年12月3日已公司及山東山水唯一股東，公司全資附屬公司China PioneerCement (Hong Kong) Company Limited作出股東決議免職，因此張斌不能代表山東山水提起法律訴訟；及根據中華人民共和國的相關法律法規，山東山水變更法定代表人無需審查批准機關批准，山東山水的法定代表人由張斌變更為李和平，自公司及山東山水唯一股東於2015年12月3日作出股東決議日起生效。

由於公司委任的山東山水法定代表人李和平已獲山東省高級人民法院於終審裁定中得到明確裁定，公司認為終審裁定將會對公司確立其對山東山水的控制權及通過法律行動取回山東山水的公章起到積極的促進作用。公司將繼續積極聯繫山東省人民政府、濟南市人民政府、其他中國政府部門及機構，以期盡快依法圓滿解決山東山水被宓敬田及其非法團夥非法佔領及依法取回山東山水公章等事宜。

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