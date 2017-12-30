中盈盛達(01543-HK)配股予佛山市金融投資交易完成日延長3個月

中盈盛達融資擔保(01543-HK)公布，就日期為2017年5月15日、2017年5月25日、2017年6月29日、2017年7月18日、2017年7月26日及2017年9月28日的公告以及2017年9月30日的通函，內容有關建議向投資者、管理層認購股份事項及建議配售股份事項仍進一步公布。公司指有關認購與配售事項由於需先獲得中國證監會批准，該公司已向中證監提交申請材料而於12月18日收到中證監的通知書，認為申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理以進一步執行程序及審查。

公司在考慮到公司取得中證局對該申請的批准的預期所需時間，公司於昨日(29日)與認購人訂立補充協議據此，投資者認購協議的截止日期由2017年12月31日延遲至2018年3月31日。配售事項也一樣，達成完成配售的協議時間，截止日

由2017年12月31日延遲至2018年3月31日。

翻查資料，中盈盛達融資擔保於6月15日與獨立認購人佛山市金融投資控股訂立協議，將配售合共2.23億股內資股及7,436.4萬股H股，合共佔公司經擴大後股本約21.81%。H股每股配售價為1.42元，與詳成協議之前一天收市價相同，H股認購價總金額約1.06億元，將用作於有適當的目標出現時尋找併購機會、向相關子公司增加資本，以及成立一間子公司提供綜合網絡金融及網絡小額貸款服務。內資股的認購價則有待釐訂。

於投資者認購完成後，認購人佛山市金融投資將成為主要股東。佛山市金融投資現時由佛山市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有，主要於廣東省從事接受委托對國有資產經營、管理、產權轉讓、交易、經營國有資產的投資、控股、參股、管理及諮詢服務；房地產開發、物業管理；金融投資、科技產業投資、產業園建設管理、資本運營、基金管理、投資諮詢、財務顧問。

此外，公司將向管理層發行1,000萬股，佔經擴大後內資股約1.28%及經擴大後已發行股本約0.93%。

該公司於2017年7月17日交易時段結束後，公司及配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意盡力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份1.42港元認購配售約1.86億股新H股。於該公告日期，配售事項項下的配售股份分别相當于公司現有已發行H股及現有已發行股本的約63.64%及17.50%。

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