合和實業(00054-HK)98.6億悉售合和基建(00737-HK)持股 或派特別股息

合和實業(00054-HK)公布，向深圳投控國際資本控股基建，以每股4.8元出售所持合和基建(00737-HK)全部約20.55億股，出售價較今日收市價4.98元折讓3.61%，股份佔已發行股本約66.69%，涉資98.65億元。

完成後，要約人將根據收購守則提出無條件強制現金要約，每股作價4.8元。要約人擬於要約截止後維持合和基建主板上市。

完成後，擬出售事項預計將使合和實業錄得約49.12億淨收益。集團指出，董事目前擬考慮於完成後，向股東派發特別股息，該等股息將由擬出售事項之部分出售所得款項淨額支付。

合和認為，現為合和實業變現其於兩條高速公路項目投資的好時機，以讓集團能利用大部分出售所得款項，為合和中心二期項目及皇后大道東項目提供資金、進一步增強其一般營運資金及現金流，以及使集團能於香港及中國，尤其是粵港澳大灣區探索新的投資機會。

深圳投控國際資本控股基建為深投控的全資子公司及一家深投控為了本次收購事項及要约成立的特殊目的公司。深投控成立於 2004 年，是一家由深圳市政府授權的投資機構及一家國營有限責任公司，主要從事投資及發展金融科技、科技園、新興產業和高端服務業的業務。要約人有關合和基建集團之意向深圳投控國際資本控股基建擬在本次收購事項後繼續經營合和基建之現有主營業務，並進一步推廣合和基建兩條高速公路的使用，以提升深圳的城市形象。

作為深圳市政府的代表性投資平臺，深投控為戰略投資的發起者和經營者，有助於鞏固和加強深圳在珠三角地區的經濟地位，本次收購事項將為深投控提供在重要基建行業具吸引力的投資機會。此外，由於深圳市是粵港澳大灣區發展規劃的核心城市之一，本次收購事項將不僅對深投控現有投資平臺增添價值，同時深投控通過利用合和基建集團現有業務以及深投控作為深圳市政府代表性投資。

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