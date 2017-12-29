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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月29日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23921      5027   475.85  
0059   富邦金融             15035      4973   302.33  
0058   富邦發達              7408      4196   176.55  
0051   元大中型100          10828      9500   113.98  
00714  群益道瓊美國地產      3594      4567    78.69  
0055   元大MSCI金融         31025     39654    78.24  
0054   元大台商50            9132     12124    75.32  
00657  國泰日經225           4243      6028    70.39  
00704L 台新MSCI台灣正2       4123      5878    70.14  
00707R 元大S&P日圓反1        4017      6355    63.21  
0052   富邦科技              3790      6000    63.17  
00702  國泰標普低波高息      9261     14688    63.05  
00691R 兆豐藍籌30反1         2866      4606    62.22  
0053   元大電子              3715      6988    53.16  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00705R 台新MSCI台灣反1       3681      8315    44.27  
00692  富邦公司治理         50143    114280    43.88  
00699R 元大美債7-10反1       2380      5714    41.65  
00688L 國泰20年美債正2       1807      4615    39.15  
00689R 國泰20年美債反1       2037      5389    37.80  
0061   元大寶滬深          154942    449616    34.46  
00652  富邦印度              3518     11035    31.88  
00667  元大韓國              1677      5429    30.89  
006206 元大上證50           49427    161278    30.65  
00635U 元大S&P黃金          17526     57514    30.47  
00649  FH香港                3028     10772    28.11  
00634R 富邦上証反1          15699     56756    27.66  
008201 BP上證50               657      2749    23.90  
00703  台新MSCI中國          5458     23050    23.68  
006207 FH滬深               41863    183892    22.76
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