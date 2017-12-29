◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月29日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23921 5027 475.85 0059 富邦金融 15035 4973 302.33 0058 富邦發達 7408 4196 176.55 0051 元大中型100 10828 9500 113.98 00714 群益道瓊美國地產 3594 4567 78.69 0055 元大MSCI金融 31025 39654 78.24 0054 元大台商50 9132 12124 75.32 00657 國泰日經225 4243 6028 70.39 00704L 台新MSCI台灣正2 4123 5878 70.14 00707R 元大S&P日圓反1 4017 6355 63.21 0052 富邦科技 3790 6000 63.17 00702 國泰標普低波高息 9261 14688 63.05 00691R 兆豐藍籌30反1 2866 4606 62.22 0053 元大電子 3715 6988 53.16 00698L 元大美債7-10正2 2750 5649 48.68 00705R 台新MSCI台灣反1 3681 8315 44.27 00692 富邦公司治理 50143 114280 43.88 00699R 元大美債7-10反1 2380 5714 41.65 00688L 國泰20年美債正2 1807 4615 39.15 00689R 國泰20年美債反1 2037 5389 37.80 0061 元大寶滬深 154942 449616 34.46 00652 富邦印度 3518 11035 31.88 00667 元大韓國 1677 5429 30.89 006206 元大上證50 49427 161278 30.65 00635U 元大S&P黃金 17526 57514 30.47 00649 FH香港 3028 10772 28.11 00634R 富邦上証反1 15699 56756 27.66 008201 BP上證50 657 2749 23.90 00703 台新MSCI中國 5458 23050 23.68 006207 FH滬深 41863 183892 22.76