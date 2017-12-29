英國購物季今年買氣冷 寄望海外遊客提振消費

在歐美，聖誕節隔日向來是繼黑色星期五後另一波大力度促銷的購物季起點，更被視做消費市場景氣的觀察指標。今年英國零售消費狀況不盡如人意，商家不得不將希望寄托在更多的網路銷售和吸引海外遊客前來揮金。

新華社報導，市場研究機構思林博德市場咨詢的調查數據顯示，節禮日當天門店訪問人次同比下降４．５％。記者在一些門店看到，折扣雖然具有一定吸引力，但消費狀況並不火爆，購物者人數不如預期。英國媒體也多用黯淡、低迷等詞語形容當天的市場狀況。

今年冬季購物季的到來正值多重數據顯示英國消費者收入縮水之際，在此同時物價上漲，使消費者購物意願進一步受到抑制。根據英國國家統計局最新數據，２０１７年第三季度英國居民實際可支配收入環比僅增長０．２％。而在此期間，通脹率一路上升，到１１月達到創紀錄的３．１％。實際收入增長已難以趕上通脹上漲速度。英國預算責任辦公室預計，今年英國實際工資將下降０．４％。

為此，英國方面將提振消費的希望寄托拓展海外市場，吸引遊客前來消費。英國旅遊局戰略傳播總監葉佩茜表示，今年以來來自美國和中國的遊客增長喜人，當局正在開發新的旅遊産品，使海外遊客能夠在英國更方便地旅行。中國是全球最具價值的出境遊市場，對英國旅遊業來説意味著巨大的市場機會。根據英國旅遊局２６日發布的最新數據，２０１８年英國海外遊客將首次突破４０００萬人次，同期海外遊客在英國消費預計將達２６９億英鎊，創歷史新高。遊客主要來自歐洲、美國和中國。