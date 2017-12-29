柬埔寨人權問題不改 歐美恐徹優惠關稅打擊經濟

高棉日報報導，因柬埔寨政治與人權問題，歐盟與美國先後警告對柬埔寨採取措施，包括限制簽證、凍結官員財產與撤銷優惠關稅等。歐美的警告，讓柬埔寨部分經濟專家表示 “極度擔憂”，懼怕其會影響柬埔寨國家經濟與民生。

經濟學教授丁德洛 26 日表示，失去歐美的優惠關稅，柬埔寨將面臨更大競爭壓力，訂購商將減少訂單，國人將面臨失去工作的問題，工廠與企業業者將遷移到其他國家，通過享有優惠關稅出口商品到歐美，以尋求他們的利潤。

他說，如果國人失業，將影響到整個社會系統，即商人、租房房主等人的收入都受到損失。而失業的國人則要背景離鄉到國外工作，以償還銀行債務。

同時，丁德洛建議政府推動本地製造業發展，加大發展人才與自然資源加工技術的研究，服務出口業，而不再依靠外國企業，尤其是尋找其他市場，以替代歐美市場。

不過，丁德洛還是建議政府繼續維持與國際貿易合作夥伴的友好關係，建設一個經濟基礎牢固的國家，尤其要搞好同歐美等國之間的關係，因其占柬埔寨商品出口 80% 的市場份額。

他說，雖然柬埔寨與中國雙邊貿易多達 60 億美元，但是柬埔寨僅出口幾億美元商品到中國。

經濟分析家章速波認為，如果歐美撤銷對柬埔寨的優惠關稅，高稅率 (10 至 20%) 商品出品商將面臨虧損，但是低稅率商品出口商則影響不大，仍可正常出口商品到歐美市場。

他預計，如果柬埔寨不再享有優惠關稅，則三分之一的工廠將倒閉，更多的企業主會到其他享有歐美優惠關稅的國家投資。