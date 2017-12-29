藍天處分武漢百腦匯 挹注今年獲利逾10億 股價大漲

藍天 (2362) 宣布處分武漢百腦匯 (Buynow) 給持股 30% 的裙光廣場百貨武漢店，本季將認列獲利 3506.1 萬美元，約新台幣 10.5 億元，挹注 EPS 約 1.62 元。

藍天股價週五 (29 日) 封關日受到此消息激勵跳空開高，最高來到 29.3 元價位，上漲 1.2 元或 4.2%。藍天今年前三季 EPS 共 0.79 元，今年在此資產處分利益入帳後，可望逾 2.5 元。



百腦匯近年受到電商崛起衝擊，營運下滑，目前正積極轉型成複合式商場。這次處分百腦匯武漢店，藍天指出，因純 IT 商場經營模式的營收及獲利在電商衝擊之下遇瓶頸，隔鄰的群百武漢店在同此商圈經營效益佳，且營運有擴增設立二館需要，因此決定進行此收購。



至於藍天則考量處分武漢百腦匯後，一可收回資金償還銀行借款，降低負債，二可節省利息支出，對藍天經營有顯著效益，加上持有群百有 30%，仍可享有百腦匯武漢店經營成果。



此案交易金額為人民幣 4.39 億元，約新台幣逾 20 億元，利益為 3506.1 萬美元，約新台幣 10..44 億元，按照藍天加權平均股本 64.27 億元計算，將挹注今年度每股盈餘約逾 1.62 元。



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