人民幣中間價29日報6.5342 升值79點 再創逾3個月最高

新浪外匯訊 12 月 29 日，人民幣兌美元中間價報 6.5342，較上一交易日中間價升值 79 個基點，創 2017 年 9 月 12 日以來最高。人民幣兌美元中間價 2017 全年累計上漲 6.16%，創九年來最大年度漲幅。

隔夜市場，美元指數維持疲弱態勢，一度探至 92.5780，截至北京時間 07：30 報 92.6624。

市場人士指出，美元指數跌破 93 關口，調動外匯市場結匯情緒，同時年底市場交投清淡，在一定程度上放大價格波動，預計年末年初人民幣將延續寬幅波動。

隨著美元展開調整，12 月 19 日以來，人民幣對美元出現一波較快升值。當然，最近人民幣對美元也有內因推動。今年以來人民幣市場利率上行較明顯，中美利差處於高位，尤其到了年末，流動性季節性收緊，進一步推高本幣市場利率，有助於提升外匯市場上人民幣需求。有交易員就表示，最近美元走勢偏弱，人民幣利率走高，企業繼續持有美元的機會成本上升，有助於刺激結售彙的意願。另外，前幾年四季度人民幣均出現貶值，今年人民幣不跌反漲，促使市場預期修正；當前中國經濟較穩，貨幣政策不鬆，中央經濟工作會議強調保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，也向外釋放了穩定匯率的信號。總的來看，當前內外環境均有利於人民幣匯率保持穩定。

進一步看，跨年後市場利率可能回落，目前市場對 2018 年美元走勢仍存在一定分歧，人民幣對美元匯率可能不會持續走高，預計 2018 年人民幣匯率將保持基本穩定，出現大幅升值或貶值的可能性均較小。

新聞來源：新浪財經