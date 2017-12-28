【華冠投顧】台股持續偏多震盪 至少進行到下周五

◆盤勢分析

台股盤面還是傳產、電子股輪動輪漲的架構，今天少數傳產股 (1229 聯華、1526 日馳、1802 台玻、1905 華紙、2009 第一銅、9958 世紀鋼) 續強，改由跌深電子權值股 (3008 大立光、2317 鴻海) 與二線光學股 (3406 玉晶光、3019 亞光) 推升指數及維繫人氣，終場加權指數 + 80 點，成交量 1049 億，成功收復月線及半年線，出現向上缺口 10497～10513。OTC 指數則是上漲 1.34% 收在最高點 148，站回月線及季線，留下向上缺口 146.05～146.19。

最近三天台股急跌急漲，到底內外資葫蘆裡賣什麼藥? 接下來會怎麼走呢? 由摩台期結算後慣性、月線扣抵位置、控盤手法來綜合研判，預期「大盤及 OTC 能守在今天向上缺口之上偏多震盪 (非盤即漲的意思)，時間至少進行到下周五」，操作上還是趁指數震盪或拉回淬鍊出未來強勢股之時布局。

◆ 焦點個股

上週介紹軟性銅箔基板廠 8039 台虹之後沿路飆漲，今日再創新高 64.9(5.5%) 推升波段漲幅達 30%，月線正乖離不小，通常會出現獲利調節賣壓而轉為震盪整理。

塑化股 1312 國喬今天再創新高 32.7 後拉回休息，大象連 3 天快步走，喝口水、喘口氣，調勻呼吸後才有機會再起跑。更多的即時盤勢及個股分享，歡迎加入昇楷 Line@投資園地。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

