2017年美元獨憔悴 人民幣跟大隊齊升

2017年美元由天堂摔落地面，美匯指數由年初逾102高位，跌至12月21日的93.35，跌幅達8.7%，為20國集團(G20)貨幣表現最差勁之一，倒數第二名。美元貶值，其他主要貨幣相對普遍做好，人民幣於年內亦升值約6%；表現最強是歐元，年內升值幅度逾13%。

G20國貨幣2017年比併

貨幣 兌美元變動(%) 貨幣 兌美元變動(%) 歐元 +13.3 俄羅斯盧布 +5.2 法國法朗 +11.4 加拿大元 +5.2 德國馬克 +11.3 墨西哥披索 +4.7 意大利里拉 +11.3 日本圓 +3.1 南韓圜 +10.5 沙地沙烏地里亞爾 0 英鎊 +8.9 印尼盾 -0.6 南非蘭特 +8.2 巴西雷亞爾 -2.5 澳洲元 +6.9 土耳其里拉 -8.2 印度盧比 +5.7 美元 -8.7 中國人民幣 +5.3 阿根廷披索 -13.8

註:* 2017年至12月21 日止

*G20貨幣兌美元匯率變動

人民幣於2017年顯著走強，除了因為美元表現失色外，國內經濟持續增長，貨幣政策保持穩健，亦改善了市場對人民幣的預期。展望2018年，匯豐報告估計人民幣兌美元會於6.6上下水平雙向波動；出口商將繼續逐步減持過去數年積累的美元。澳新銀行報告則預期，2018年人民幣升值至6.55元，原因是內地資金外流情況已受控，外貿保持順差，外國投資者對配置中國資產的興趣在增加，外資流入會有所增加；至於與一籃子掛鈎的人民幣匯率指數，將維持在目前的平穩區間。

美元於2017年跌至三年以來低位，市場人士分析，究其原因，要追溯至2016年市場對美元看得太牛，過度追捧，以至2017年有所調整。回想2016年底，市場憧憬新任總統特朗普推出減稅、增加基建投資，刺激美國經濟增長，將美元推升至102點高水平! 有市場人士認為，調整仍未到位，美元兌歐元、英鎊、日圓仍然偏高，意味2018年美元仍會走弱。雖然美國聯儲局預言，2018年將加息3次，拉高聯邦基金利率，但也要視乎其他央行政策，美聯儲也不再是全球唯一緊縮貨幣的央行! 法國興業銀行則預期，2018年美匯指數仍會下跌4.5%。這意味著人民幣又會走俏。

至於更能反映中國與其他主要經貿國家關係，與一籃子貨幣掛鈎的人民幣CFETS匯率指數，於12月22日報94.66，與2016年底比較基本保持平穩，只是輕微下跌了0.2%。

雖然人民幣年內顯著升值，然而人民幣國際化應用水平未見相應提升。據中國人民銀行公佈，2017年前11個月， 人民幣的跨境貿易結算金額為3.94萬億元，只及2016年全年5.23萬億元的75.3%；至於用作跨境直接投資的結算金額，期內為1.41萬億元，只及2016年全年57.3%。而作為全球支付貨幣的佔比，SWIFT報告於10月份人民幣跌至1.46%，位列全球第7位。

香港作為境外最大離岸人民幣中心，於2017年表現平穩。據香港金融管理局資料顯示，至2017年10月底，香港的人民幣存款為5402.63億元，較2016年底的5467.07億元，資金池規模只是輕微下跌了1.2%。而經香港人民幣即時支付結算糸統處理的交易，每日平均約在9000億元人民幣水平。

看來，2018年人民幣仍是被看漲!

文: 周燕芬

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