【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到股王大立光大幅反彈上漲影響，帶動蘋果概念股反彈，終場加權指數上漲 80.97 點，而大立光終場也大漲超過 6%，後續行情走勢可留意美股是否出現高檔反轉的情形，而外資在現貨部分買超 65.02 億，合計三大法人現貨淨買超 75.38 億。

《國際金融市場焦點分析》

週三國際指數市場交投仍偏清淡，但中國 A50 期貨卻獨自遭遇重挫，午後大跌逾 300 點，其中主要由保險類股領跌，不過週四早盤已出現反彈之態勢，目前守穩 13000 點大關。另外，要注意美債殖利率出現快速拉回，使得美債期貨出現明顯的反彈，尤其是長天期公債期貨的漲幅明顯，美國方面傳聞白宮正在約談數位 FED 副總裁的候選人。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞油管爆炸激勵國價油價走高，不過 WTI 期貨在觸及 60 美元兩年多新高後，由於北海輸油管線預計在新年逐步恢復供給，同時美國頁岩油業者預計也將利用高漲的油價擴大資本支出，原油期貨週二在獲利了結賣壓下拉回；在英鎊及歐元持續走強下，美元擴大近期跌勢，金價則獲得支撐持續走高，雖然逼近 1300 美元關鍵壓力區出現零星賣盤，但整體多方走勢依舊強勁。

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