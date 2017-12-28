「超級月亮」又來了 元旦跟1月2日子夜時分最美

2018 年 1 月 2 日，人們將用肉眼就能欣賞到「超級月亮」。天文教育專家、天津市天文學會理事趙之珩在接受《科技日報》採訪時表示，1 月 2 日當天，月亮最圓的時間是 10 點 24 分，離地球最近的時間是 5 點 56 分，但這兩個時間都不是賞月的最佳時間點，而是在 1 月 1 日或 1 月 2 日的子夜時分。那時的月亮最為美麗。

「超級月亮」是一種較為常見的天文現象，在天文上的準確稱謂為近點朔望月。它是指新月或滿月時期，月球與地球間距離較平常更近，肉眼能看到的最大最圓的月亮。

月球繞地球轉動的軌道呈非標準橢圓狀，因此月球和地球之間的距離並不恒定。隨著月亮與我們的距離發生變化，月亮看起來的大小也有所不同。

當月球處於「近地點」時就有可能出現「超級月亮」。趙之珩表示，月亮運行到近地點的時間和發生滿月的時間不超過 12 個小時，就會出現「超級月亮」。「超級月亮」比普通的月亮直徑大 14%，視面積大 30%，且肉眼可見，所以深受人們的喜歡。

但是，對於天文學家和天文「發燒友」來說，「超級月亮」並不是最受歡迎的天文現象。大體是因為它既不神秘，也不奇怪，系正常天象，大多數年頭都會有。

每年總有那麼幾次媒體熱炒的「超級月亮」來臨，比如 2017 年就曾在 6 月和 12 月出現。特別是 12 月 3 日出現的「超級月亮」被媒體稱為 80 年第八大「超級月亮」，引發全球觀月熱潮。

專家表示，並不是所有又大又圓的月亮就是「超級月亮」，有時候媒體宣傳的「超級月亮」並非真正意義的「超級月亮」。實際上「超級月亮」是有明確的定義的，它出現的時間是確定的、可演算的。

趙之珩介紹，「超級月亮」出現的時間間隔大約是 14 個朔望月 (大致相當於 14 個農曆月)，也就是 413.4 天。上一次「超級月亮」出現在 2016 年 11 月 14 日，下一次「超級月亮」將在 2019 年 2 月 19 日出現，這一天與我國農曆元宵節重合，可能引發人們再一次的賞月熱情。

千百年來，人們對於月亮的遐想和熱愛從未減退，正因為如此，人們才格外關注「超級月亮」，與之相關的傳言也不少。專家表示，這些傳言裡有不少謠傳。

有一種廣為流傳的說法，「超級月亮」會引發地球某些神秘的變化，比如地震、海嘯、極端天氣等。實際上，這一說法早已被天文學界否認。中科院國家天文台研究院平勁松表示，「超級月亮」的確會帶來一些影響，那是因為月地距離變遷帶來潮汐力變化，「超級月亮」發生時月亮的潮汐力會比平時更大。

另一種說法認為，「超級月亮」正在悄悄變小。趙之珩表示，這種情況確實存在，但幾乎可以忽略不計。由於月球正以每年 3-4 釐米的速度遠離地球，所以從理論上來說，與上一個月球運動大週期相比，「超級月亮」的確是會變小，但是由於這一距離相對於地球與月亮的距離來看實在太微小，人類的視覺範圍內根本不會感覺到有任何差異。