中譽(00985-HK)墊付1500萬加元部分融資信貸的後著

中譽(00985-HK)公布，間接全資附屬Sonicfield根據接管人Deloitte Restructuring Inc借款融資協議，向Deloitte墊付部分融資信貸1,500萬加元，年利率10厘，並將於發生違約事件後及於違約事件存續期內自動增加5厘至15厘。

事年的背景，根據日期為2017年1月24日及2017年2月3日的接管令狀，Deloitte獲委任為物業(包括位於加拿大阿爾伯塔的Grande Cache Coal礦山的資產)接管人。根據接管令狀，Deloitte有權借款最高達1000萬加元，以接管人借款押記作擔保。Deloitte的借款上限因法院日期為2017年7月5日的令狀增至1500萬加元。

Deloitte擁有尚未償還借款(借款來自其他貸款人，以接管人的借款押記作擔保)1000萬加元以及應計利息(現有接管人借款)。接管人已告知Sonicfield，其擬於2018年1月8日自法院尋求令狀，將借款上限自1500萬加元增至3500萬加元，以支付所有過去、現有及未來的接管程序成本及開支(包括現有接管人借款)，直至2018年5月30日。

Deloitte借款融資協議的條款乃訂約方經參考有關物業及接管人的融資需求的重組程序過程；物業價值及融資信貸擔保安排；重組中的現行商業慣例；及融資信貸的規模後公平磋商釐定。

公司計劃收購包括位於加拿大阿爾伯塔的Grande Cache Coal礦山的物業及擴大其採礦業務。因此，於完成收購事項前提供資金予Deloitte以維持包括礦山的物業及作出若干付款(如公共事業繳費及主要僱員工資)須維持公司計劃收購的資產及業務(包括礦山)的可行性。接管人借款融資協議的條款亦有助於按公司滿意的條款完成收購事項。

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