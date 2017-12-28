韓現代重工發新股籌1.3兆 投資人驚嚇 股價跌近3成

全球航運業復甦跡象乍現，但造船業仍苦陷寒冬。全球最大造船廠韓國現代重工 (009540-KR) 周三 (27 日) 宣佈發行新股集資 1.3 兆韓元 (約 12 億美元)，以改善財務狀況，以及為 2018 年的新訂單作準備。

據彭博社報導，現代重工計畫在 2018 年 3 月底前，預估以每股 103000 韓元發售 1250 萬股新股，此價格較其周二收盤價約折讓 24%。消息觸發投資者恐慌，擔心股權被稀釋，現代重工股價昨 (27) 日急跌 28.68%，收盤價報 97000 韓元，創 2006 年 2 月中以來新低。今 (28) 日最新報 101000 韓元，較前一交易日上漲 4100 韓元，或 4.23%。

現代重工股價

現代重工同時發出獲利警告，預計今年銷售額為 15.3 兆韓元，較去年下跌超過一半，明年銷售額料將進一步跌至 13.6 兆韓元。

現代重工表示，新股最終定價將於明年 3 月 5 日決定，籌得資金會用作彌補營運成本、研究和發展等，以穩定財務狀況和加強競爭力。

韓亞金融投資公司 (Hana Financial Investment Co., Ltd) 分析師 Park Moo-hyun 表示，隨著產業回溫，現代重工期待透過售股方式募集所需資金。2016 年訂單量大減使其面臨現金流短暫不匹配的狀況，但只要該公司拿下更多訂單，就能解決這個問題。

事實上，造船業苦日子還沒過去，全球第 3 大造船廠三星集團旗下的三星重工 (010140-KR)，於 12 月 6 日宣布今、明 2 年營運預計都將虧損，故該公司將發行價值 1.5 兆韓元 (約 14 億美元) 的新股籌資，股價當天收盤大跌 28.9%，創下公司有史以來最大跌幅。

三星重工預測，今年營業虧損將達 4900 億韓元 (約 4.483 億美元)，2018 年由於新船訂單和離海能源項目需求萎縮，預計虧損為 2.195 億美元