中國啓動十萬人基因組計劃 繪制國人精細基因組圖譜

12月28日，中國啓動“中國十萬人基因組計劃”，這是中國在人類基因組研究領域實施的首個重大國家計劃，也是目前世界最大規模的人類基因組計劃。

據央視新聞12月28日消息，科學家們希望通過繪制中國人精細基因組圖譜，來研究疾病健康和基因遺傳的關系。此次啓動的“中國十萬人基因組計劃”覆蓋地域包含我國主要地區，涉及人群除漢族外，還將選擇人口數量在500萬以上的壯族、回族等9個少數民族。

基因是DNA上有遺傳效應的片斷，人類的生、老、病、死等都與基因有關。而基因組和基因是整體與部分的關系，人類基因約有25000個，基因組研究的目的就是要把人體内這25000個基因的密碼解開，從而破譯人類的遺傳信息。此次基因組計劃，就是要繪制我們民族的基因圖譜。

項目首席科學家王亞東教授表示，主要目标是研究中國人從健康到疾病是怎麽轉化的，為中國的醫學研究或者是臨床診斷、治療疾病提供參考。中科院院士國家人類基因組南方研究中心主任趙國屏也表示，那麽這一點做下來以後，實際上是為我們中國人，包括漢族和各個少數民族在内，今後做中國人的疾病健康相關的遺傳背景的認識，會有極大的好處。

按照計劃，整個項目將在四年内完成全部的測序與分析任務，這也將是當前世界上推進速度最快的基因組工程。

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