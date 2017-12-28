王品自創越菜品牌「沐越」登場 首店開在台北東區

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 將於 30 日推出全新自創品牌「沐越」，主打越式料理，首店插旗台北東區以街邊店方式開出，平均客單價設定在 500-600 元，每月營收目標 400-500 萬元，拚明於大台北地區再開 3-4 家店。

沐越是王品集團在台第 17 個品牌，也是王品自創東南亞料理的全新挑戰，沐越事業處經理黃大瑋表示，台灣餐飲市場的品類以歐式、日式為大宗，東南亞菜系則多以泰式為主，觀察到越南菜在台灣多以中低價小吃店為主，少有適合聚餐的越南料理餐廳，因此，這次沐越以精緻越菜料理切入市場。

沐越首店為獨棟兩層樓的餐廳，提供有 80 個座位，王品共斥資 2000 萬元打造氣派悠閒的法式殖民風格用餐環境。

王品說明，沐越採單點方式，提供有逾 70 款道地越南料理，除了不到兩百元的春捲、河粉等平價經典道地菜色，還有考驗廚藝和食材的主廚特製宴客大菜，平均客單價設定在 500-600 元，希望吸引更多 25-35 歲客群。

王品今年強調研發實力，開發了不少新品牌，包括酷必牛排飯、麻佬大麻辣燙，以及日式炸牛排店乍牛，不過，由於持續對台灣事業體各店鋪檢視和體質調整，今年前 11 月合併營收 143.78 億元，年衰退 2.08%，全年力拚營收持平。