太設集團總裁章民強交棒百貨事業 擬結合電視及電商拓展新領域

太設 (2506) 昨日公告豐洋興業董事長章民強卸任，改由全國數位有線電視副總裁連錦接任。

太設指出，豐洋興業負責太設旗下百貨事業，章民強因年事已高，決定交棒，委由專業經理人負責。

太設集團百貨事業經營成績曾十分亮眼，後來雖因與遠東集團之間，爭奪太平洋 SOGO 百貨經營權失利，喪失了泰半百貨事業版圖，但在台仍有豐原太平洋百貨，以及策略合作的屏東太平洋百貨，以及章家以個人名義，在中國大陸北京投資的君太百貨。



太設財務副總陳清暉表示，由於集團總裁章民強已 95 歲高齡，決定慢慢交棒，因此，決定卸任百貨事業的董事長職務。



太設集團的營建及開發業務，早已由章民強長子章啟光及次子章啟明接手，中國大陸百貨公司則交由三子章啟正負責擘畫。



至於在台百貨事業部分，太設指出，近年來百貨事業實體通路經營，已不如虛擬通路成長快速，太設百貨事業現在交給具有線電視經營長才的專業經理人負責，未來將結合電視及電商網路平台，拓展新的百貨業務領域。



全國有線電視也是太設的大股東之一，太設目前的董監事，9 席董事有 4 席是全國數位有線電視掌握。



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