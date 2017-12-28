創辦人將控股公司清盤 霸王集團(01338-HK)盤前反而拉升17%

霸王集團創辦人萬玉華入稟高等法院，申請把霸王集團(01338-HK)的控股公司Fortune Station Limited清盤，將控股公司資產變賣，分發予股東。

該公司指出，鑑於清盤申請程序處於早期階段，Fortune Station已通知其無接獲任何清盤呈請，董事會仍在考慮上述事項造成的潛在影響，而清盤呈請目前並無對集團的業務及一般營運造成任何重大影響。股份在盤前報0.231元，升逾17%。成交196.4萬股，涉資453,684元。

霸王集團控股公司Fortune Station Limited被申請清盤。據萬玉華昨日(27日)在港舉行記者會，解釋要將自己一手創辦的霸王集團清盤原因。她聲淚俱下，娓娓道出事情發展至今，轉淚點在於2010年發生的《壹週刊》事件。當年《壹週刊》一篇撰文，稱霸王旗下兩款洗髮水中致癌化學物二噁烷超標，令品牌形象及信譽度大跌；期後狀告《壹週刊》誹謗，儘管拉鋸六年終於勝訴，獲賠300萬元，但公司元氣已大傷。

萬玉華於會上哭訴，曾經兩次被丈夫暴力對待，一巴掌打到她臉上，有一次甚至當著眾多下屬面前，毫不諱忌作此躁暴舉動，令她感到深受侮辱，以至崩潰；陳啟源更曾一度衝動，拿著刀要打死她! 最終被其他人制服，她才得以逃脫!

陳啟源的行為並越來越過份，於2016年9月22日，她表示有人偽造一份萬玉華的董事辭職信，及一份控股公司的董事會同意決議通過接納該辭職信，把萬玉華排除於控股公司管理階層外。以及後於2017年1月24日在萬玉華不知情的情況下，控股公司不恰當增發19,657股新股予由7名子女擁有的Heroic Hour Limited，因而令萬玉華在控股公司的股權被稀釋至24.71%，嚴重影響萬玉華於控股公司的決策權及應佔公司的收益，對萬玉華產生極為不公平的損害。

陳啟源已於2017年9月12日，以兩年分居為由入稟地區法院申請離婚，兩人關係破裂。事實上自2015年11月中開始，陳啟源沒有跟萬玉華說過一句話。為陳啟源生了7名子女的萬玉華，全心全意籌謀公司發展；離開霸王後，萬玉華財政亦變得緊絀，原本萬玉華計畫沽售香港一層物業，套現作生活費，亦被陳啟源入稟法院阻止。2017年10月，萬玉華曾向陳啟源提出，只要求分到霸王5%的財產，雙方便算將事情了結。然而陳啟源仍沒有對她半點回應，「即使向兒子、媳婦、婆婆溝通過，也不想給我財產，太過份了」「我只是個生仔機械」；走頭絕路的萬玉華，最終選擇將霸王申請清盤。

對於事件導至霸王昨天股價急挫30%並且停牌，對此她對股民說了聲道歉! 她認為，只要將持有霸王國際股份權益的霸王集團清盤，她與陳啟源原本綑綁式的投票權便可解除，日後她期望仍會以股東身份，向霸王提出意見，讓公司去家族化管理，讓公司繼續做大做強! 但暫時，這看似只是一廂情願的寄望。

霸王國際主席陳啟源晚上就事件發出聲明。聲明指出，陳啟源與萬玉華現正辦理離婚手續，有關的財產糾紛屬私人事宜，雙方正通過法律途徑處理。對於她突然提出要求清盤控股公司並召開發布會，陳啟源感到莫名其妙和極度遺憾。

萬玉華在昨天發布會上的言論並無事實根據，有關的失實陳述對陳啟源和霸王集團的聲譽構成負面影響，他已交由律師跟進處理。

聲明中提到，自從萬玉華於2015年提出請辭後，已沒有在霸王集團擔任任何職務，目前霸王集團的運作一切如常。但萬玉華在辭任霸王職務後，利用霸王創辦人的身份，在中國經營私人業務，並因此涉及多宗金錢糾紛，其上海的夫婦二人共有物業更被廣州市白雲區人民法院宣布進行網絡公開拍賣。萬玉華的私人業務及其負債與霸王集團、陳啟源、Heroic Hour Limited及Fortune Station Limited一概無關。

另外，關於萬玉華於2015年辭任公司首席執行官兼執行董事，及至其後公司增發股份予Heroic Hour Limited，所有程序均合乎法律法規，其中並無任何欺詐及不法行為。對於她的失實指控，陳啟源保留法律追究權利，將在必要時維護自身合法權益。

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