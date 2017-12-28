三洋紡董事長異動，維士比集團入主，葉、黃兩家共治

【財訊快報／李娟萍報導】三洋紡 (1472) 昨日公告董事長異動，現任董事長黃俊銘以基於公司治理，董事長及總經理不宜由同一人擔任為由，請辭董事長一職，新任者為三洋紡董事青鼎通路行銷公司法人代表，真口味食品董事長陳和順擔任。陳和順代表維士比集團，由他接掌三洋紡董事長，代表維士比集團正式接管三洋紡，但總經理一職維持黃俊銘不變，則顯示葉、黃兩家仍和平共治。



真口味食品生產維士比藥酒，在台灣勞工朋友間有「北保力達，南阿比（維士比）」的說法，維士比堪稱藥酒市場南霸天。



維士比集團家族早在 2011 年即開始投資三洋紡，根據三洋紡前十大股東持股來看，維士比集團家族葉豐榮、陳玉蓮、葉勝峯、謝志騰、葉勝泉等人持股已逾 25.98%，11 月時又透過高雄券商持續加碼，持股比例已超過黃家。



維士比集團家族在 11 月已透過監察人謝志騰提出更換董事長議案，主要是因為三洋紡持續虧損，葉家和黃家經過一個月的協調，最後得出共治的結論。



三洋紡織今年前三季營收 5.31 億元，營業毛利 1,867 萬元，因第三季認列火損，累計前三季 EPS-1.59 元。



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