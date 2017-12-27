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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          飛寶              新昕纖   生泰     英格爾     
易威     樺晟     富邦美債7-10          美琪瑪            謚源     合世                
南璋     宏森     富邦美債20年          天宇              東林     杏昌                
勝昱     晟楠     合世              智捷              欣厚-KY  進階                
飛寶     寶得利   易威              尼克森            友銓     大樹                
精確     華韡     南璋              倚強              達威     其祥-KY             
宏易     晉泰     勝昱              律勝              松崗     德麥                
唐鋒     昇華     飛寶              精材              三圓     中華食              
台蠟     太普高   精確              迎輝              雙喜     世坤                
榮群              宏易              IET-KY            力泰     萬國通              
天宇              唐鋒              凱美              理銘     新昕纖              
新零售            台蠟              臺龍              雅茗-KY  聚紡                
力新              榮群              奧斯特            亞都     興采                
恩得利            天宇              宏捷科            東凌-KY  泰茂                
李洲              新零售            英格爾            關中     方土霖              
普格              力新              泰偉              隆中     至興                
遠昇              恩得利            橘子              時報     萬在                
及成              李洲                                欣泰     長佳                
鑫龍騰            普格                                         瑞穎                
和進              遠昇                                         唐鋒                
耀勝              及成                                         永純                
倚強              鑫龍騰                                       美琪瑪              
鑫創              和進                                         致振                
廣寰科            耀勝                                         威潤                
點晶              倚強                                         世鎧                
建舜電            鑫創                                         晉椿                
泰谷              廣寰科                                       久陽                
典範              點晶                                         有益                
長天              建舜電                                       尼克森              
益通              泰谷                                         力新                
振維              典範                                         坤悅                
鴻翊              長天                                         凌網                
迎輝              益通                                         謚源                
欣厚-KY           振維                                         李洲                
兆遠              鴻翊                                         普格                
系統電            迎輝                                         遠昇                
世紀              欣厚-KY                                      港建                
華容              兆遠                                         新洲                
建榮              系統電                                       耀勝                
立衛              世紀                                         至寶電              
天揚              華容                                         原相                
鈺創              建榮                                         點晶                
合正              立衛                                         杭特                
寶聯通            天揚                                         幸康                
昇益              鈺創                                         精材                
凱鈺              合正                                         哲固                
德宏              寶聯通                                       重鳥鵬              
弘捷              昇益                                         泓格                
合邦              凱鈺                                         東林                
萬旭              德宏                                         盈正                
驊宏資            弘捷                                         晟楠                
久正              合邦                                         環宇-KY             
上揚              萬旭                                         晶達                
全譜              驊宏資                                       世紀                
易通展            久正                                         立衛                
元隆              上揚                                         力瑋                
沛亨              全譜                                         達威                
九暘              易通展                                       寶聯通              
凱碩              元隆                                         凱鈺                
全達              沛亨                                         三聯                
奧斯特            九暘                                         合邦                
福華              凱碩                                         業強                
保銳              全達                                         撼訊                
常珵              奧斯特                                       順發                
立碁              福華                                         亞銳士              
越峰              保銳                                         安碁                
士開              常珵                                         合晶                
志嘉              立碁                                         海韻電              
富裔              越峰                                         晉泰                
燦星旅            士開                                         上揚                
劍湖山            志嘉                                         松崗                
德記              富裔                                         易通展              
泰偉              燦星旅                                       元隆                
華義              劍湖山                                       沛亨                
得利影            德記                                         迅德                
鼎創達            泰偉                                         倉和                
花王              華義                                         光菱                
邦泰              得利影                                       星雲                
                  時報                                         宏捷科              
                  鼎創達                                       保銳                
                  花王                                         三圓                
                  邦泰                                         士開                
                                                               力泰                
                                                               理銘                
                                                               富裔                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               邁達康              
                                                               誠品生              
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               寶島科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               花王                
                                                               欣泰
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