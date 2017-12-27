◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 飛寶 新昕纖 生泰 英格爾 易威 樺晟 富邦美債7-10 美琪瑪 謚源 合世 南璋 宏森 富邦美債20年 天宇 東林 杏昌 勝昱 晟楠 合世 智捷 欣厚-KY 進階 飛寶 寶得利 易威 尼克森 友銓 大樹 精確 華韡 南璋 倚強 達威 其祥-KY 宏易 晉泰 勝昱 律勝 松崗 德麥 唐鋒 昇華 飛寶 精材 三圓 中華食 台蠟 太普高 精確 迎輝 雙喜 世坤 榮群 宏易 IET-KY 力泰 萬國通 天宇 唐鋒 凱美 理銘 新昕纖 新零售 台蠟 臺龍 雅茗-KY 聚紡 力新 榮群 奧斯特 亞都 興采 恩得利 天宇 宏捷科 東凌-KY 泰茂 李洲 新零售 英格爾 關中 方土霖 普格 力新 泰偉 隆中 至興 遠昇 恩得利 橘子 時報 萬在 及成 李洲 欣泰 長佳 鑫龍騰 普格 瑞穎 和進 遠昇 唐鋒 耀勝 及成 永純 倚強 鑫龍騰 美琪瑪 鑫創 和進 致振 廣寰科 耀勝 威潤 點晶 倚強 世鎧 建舜電 鑫創 晉椿 泰谷 廣寰科 久陽 典範 點晶 有益 長天 建舜電 尼克森 益通 泰谷 力新 振維 典範 坤悅 鴻翊 長天 凌網 迎輝 益通 謚源 欣厚-KY 振維 李洲 兆遠 鴻翊 普格 系統電 迎輝 遠昇 世紀 欣厚-KY 港建 華容 兆遠 新洲 建榮 系統電 耀勝 立衛 世紀 至寶電 天揚 華容 原相 鈺創 建榮 點晶 合正 立衛 杭特 寶聯通 天揚 幸康 昇益 鈺創 精材 凱鈺 合正 哲固 德宏 寶聯通 重鳥鵬 弘捷 昇益 泓格 合邦 凱鈺 東林 萬旭 德宏 盈正 驊宏資 弘捷 晟楠 久正 合邦 環宇-KY 上揚 萬旭 晶達 全譜 驊宏資 世紀 易通展 久正 立衛 元隆 上揚 力瑋 沛亨 全譜 達威 九暘 易通展 寶聯通 凱碩 元隆 凱鈺 全達 沛亨 三聯 奧斯特 九暘 合邦 福華 凱碩 業強 保銳 全達 撼訊 常珵 奧斯特 順發 立碁 福華 亞銳士 越峰 保銳 安碁 士開 常珵 合晶 志嘉 立碁 海韻電 富裔 越峰 晉泰 燦星旅 士開 上揚 劍湖山 志嘉 松崗 德記 富裔 易通展 泰偉 燦星旅 元隆 華義 劍湖山 沛亨 得利影 德記 迅德 鼎創達 泰偉 倉和 花王 華義 光菱 邦泰 得利影 星雲 時報 宏捷科 鼎創達 保銳 花王 三圓 邦泰 士開 力泰 理銘 富裔 中連貨 安心 燦星旅 高野 老爺知 滿心 東凌-KY 德記 邁達康 誠品生 得利影 橘子 時報 旭然 鼎創達 寶島科 捷必勝-KY 明揚 花王 欣泰