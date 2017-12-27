央行：條碼支付不能為追求短期市場份額"燒錢"

近日，人民銀行發布了《中國人民銀行關于印發的通知》(銀發〔2017〕296号)，配套印發《條碼支付安全技術規範(試行)》和《條碼支付受理終端技術規範(試行)》(銀辦發〔2017〕242号發布)，自2018年4月1日起實施。

央行表示，支付服務屬于金融服務，與社會經濟運行和百姓日常生活密切相關，支付安全關乎人民群衆財産安全和合法權益，穩健經營關乎産業的健康可持續發展。便捷的使用方式、良好的用戶體驗是支付創新的生命力，但不能單純追求無底線的創新;穩定、可持續的投入和運營是支付業務長遠發展的保障，不能為了追求短期的市場份額，采取“燒錢”“補貼”等不當競争手段。通知和規範旨在指導相關單位正确處理安全與發展的關系，在嚴守安全底線的基礎上開展支付創新，維護公平競争的市場環境，促進行業健康可持續發展，為人民群衆提供安全便利的金融服務。通知和規範提出的業務規範要求和安全管理措施非但不會制約支付創新發展，反而能夠指引支付業務創新沿着安全規範的方向發展，确保創新業務的質量和效能，保障行業發展的穩健和長遠。

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