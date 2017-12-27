總座誓言「要把失去的拿回來」 精元明年營收成長要拼二成

筆電鍵盤大廠精元 (2387) 今年營運下滑，總經理李明擇誓言明年「要把失去的拿回來」，法人指出，在蘋果訂單回升之下，明年精元營收年增二成。

精元受限於筆電市場持續衰退以及市場競爭白熱化，加上新台幣與人民幣大幅升值等因素影響，前 11 月合併營收為 106.3 億元，年減 15%。前三季雖毛利率同比上升 2 個百分點至 16%，但匯損衝擊之下，稅後純益為 2.57 億元，較去年同期衰退逾四成，EPS 1.04 元。



近日傳出緯創 (3231) 切入蘋果 Macbook 筆電鍵盤供應鏈中，衝擊老牌 Macbbok 供應商精元業績，不過，李明擇週三 (27 日) 法說會受訪時，看好明年精元營運展望，並誓言「要把失去的拿回來」，除了在 Macbook 筆電的滲透率可望回升之外，新品耕耘也有成果。



李明擇指出，該公司針對平板開發的手寫方案，已經開始量產出貨，筆電鍵盤業務除了力求穩定，更切入中國大陸市場，以深圳廠為主力，今年新品開始出貨，將挹注明年營收。



而轉投資光學元件廠峻立科技，今年下半年開始出貨標準型光學鏡片給中國大陸業者，預計明年峻立科技可望實現單月轉虧為盈；而筆電鍵盤生產線導入自動化，將減緩成本壓力。



他表示，因應品牌客戶需求，該公司已在重慶廠附近預留土地，明年開始有擴增產能規劃，目標增加六成的產能，可望成為明年業績成長新動能。法人指出，在筆電鍵盤訂單回升，加上新品開始貢獻等挹注下，精元明年合併營收成長上探 2 成，挑戰 130-140 億元。



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