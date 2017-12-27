央行發布條碼支付規範

近日，人民銀行發布了《中國人民銀行關于印發的通知》(銀發〔2017〕296号)，配套印發《條碼支付安全技術規範(試行)》和《條碼支付受理終端技術規範(試行)》(銀辦發〔2017〕242号發布)，自2018年4月1日起實施。日前，人民銀行有關負責人就上述通知和規範有關問題回答了記者的提問。

央行表示，業務規範方面包括以下主要措施：

一是強調業務資質要求。明确支付機構向客戶提供基于條碼的付款服務時，應取得網絡支付業務許可;支付機構為實體特約商戶和網絡特約商戶提供條碼支付收單服務的，應當分别取得銀行卡收單業務許可和網絡支付業務許可。

二是重申清算管理要求。針對部分支付機構與多家銀行業金融機構(以下簡稱銀行)或支付機構直連進行商戶拓展，進一步強化了支付機構與銀行多頭直連的現象，明确要求銀行、支付機構開展條碼支付業務涉及跨行交易時，應當通過人民銀行跨行清算系統或者具備合法資質的清算機構處理。三是要求維護市場公平競争秩序。四是規範條碼生成和受理。五是加強商戶管理和風險管理。

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