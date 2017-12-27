【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(8039 台虹又再創新高啦。)

今天的大立光雖然再破底，但是指數相對來講強勢很多。終場大盤上漲 64 點，以 10486 點做收，量能為 907 億元。

重點持股報告。

(8431 匯鑽科) 股價轉為溫吞，先前已經帶領會員先獲利出脫一半，剩餘的今天執行換股，全數轉到 (1902 台紙) 身上。

(2022 聚亨、6120 達運) 股價蠢蠢欲動、隨時表態，續抱。

(4939 亞電) 昨天股價創波段新高，但尾盤稍微漲多休息，而今天立即又上漲了 3%，好股票就是會自己照顧自己，感謝。

(1907 永豐餘) 今日強勢股。

(1902 台紙) 換股後切入台紙，很棒的尾盤也順利的鎖住了漲停板，表現也是相當的不錯。而且今天的這兩檔紙類股，籌碼都超乾淨的，期待未來的表現囉。

(1710 東聯) 慢半拍 ( 慢先生 )，今天終於甘願發動了，而且一發動就是上漲了半根的漲停板，在原物料報價上漲的情況之下，年底傳產的表現往往都不錯，這檔好股票就請越飛越高吧。

(8039 台虹) 今天股價再創波段新高囉。台虹從我們切入以來，已經連續六天，股價天天都在創高，實在是太棒了。運用關鍵 K 找到甜蜜期的好股，操作真的很輕鬆，而我們的獲利也輕鬆的越變越多，恭喜會員們囉。

(6456GIS)(空) 今天盤中小創新低，即便是收盤，表現也比大盤要弱勢許多。

(3019 亞光)(空) 今天股價再創波段新低，大盤即便是上漲，亞光卻還是不支倒地。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 4939 亞電、1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘。)

(今日空方關鍵 K 系統股票: 6456 GIS、3019 亞光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)