【港股收評】恆指高開54點後走勢反覆 收市微升19點或0.07%

石油及地產股做好、金融股走勢個別發展，科技股下挫，恆指今早高開54點後走勢反覆，最多上升115點，高低波幅只有177點。內地股市今天走勢疲弱，一定程度上影響了港股表現，而交投也因聖誕新年假期關係繼續淡靜。恆指全日收報29597點，上升19點或0.07%，成交只有827億港元。內地股市今日走勢偏弱，尾盤跌幅擴大，令港股一度受壓，國企指數影響較大，全日收報11617點，下跌35點或0.30%。

恆指成分股個別發展。碧桂園(02007-HK)收報14.16元，上升0.76元或5.67%，為升幅最大的藍籌股。恆安國際(01044-HK)收報88.25元，上升3.15元或3.70%，創兩年半新高。料動力煤需求增加，煤炭股普遍做好。中國神國(01088.HK)收報20.35元，上升0.45元或2.26%。預料蘋果新iPhone需求未如預期般強勁，蘋國概念股受壓。瑞聲科技(02018-HK)收報137.30元，下跌5.20元或3.64%；舜宇光學(02382-HK)繼續尋底，收報94.95元，下跌4.60元或4.62%。

住建部定調明年樓市政策鼓勵剛需，內房股受追捧。碧桂園(02007-HK)收升5.67%; 新城發展(01030-HK)收升8.8%; 融創中國(01918-HK)收升4.79%; 恆大地產(03333-HK)收升3.02%。

市場消息指利比亞有輸油管昨天發生爆炸，將影響石油出口，令國際油價大漲。三桶油股價今日做好。中石化(00386.HK)收報5.77元，上升0.01元或0.17%；中石油(00857-HK)收報5.52元，上升0.03元或0.54%；中海油(00883-HK)收報11.28元，上升0.20元或1.80%。

內地A股表現疲弱，港股短線或較難有突破，惟明日期指結算，港股明日早市現水平有支持，短線則維持上落市格局。

歐洲主要股市開市微升。英國富時100指數現升10點或0.13%，德國DAX指數現升37點或0.28%，法國CAC40指數現升18點或0.34%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)