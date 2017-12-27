萬玉華兩大理由 申請將霸王母公司清盤

霸王集團創辦人萬玉華，宣佈正式入稟香港高等法院，因與丈夫兼合夥人陳啟源，即霸王國際控股（01338-HK)主席兼執行董事關係破裂，以及公司股份被不法配發，要求法院將霸王國際之控股公司Fortune Station Limited 清盤，把控股公司資產變賣，分發予股東。

陳啟源已於2017年9月12日，以兩年分居為由入稟地區法院申請離婚，兩人關係破裂。萬玉華於2007年與丈夫成立控股公司，以合夥人形式及互信基礎共同經營，萬及丈夫各持有控股公司49%及51%股權，並以此持股比例為經營及盈利分配之基礎，及後控股公司以控股股東身份持有霸王國際。萬自霸王國際上市程序開始，一直擔當霸王國際決策人角色，直至於2015年辭任霸王國際首席執行官兼執行董事一職，但仍保留控股公司董事一職，理應擁有控股公司的決策權。



但於2016年9月22日，她表示有人偽造一份萬的董事辭職信及一份控股公司的董事會同意決議通過接納該辭職信，把萬排除於控股公司管理階層外，及後於2017年1月24日在萬不知情的情況下，控股公司不恰當地增發19,657股新股予Heroic Hour Limited，因而令萬在控股公司的股權被稀釋至24.71%，嚴重影響萬於控股公司的決策權及應佔公司的收益，對萬產生極為不公平的損害。



由於丈夫多番作出對萬不利及有違控股公司利益的決定，及有意圖透過不恰當配發的新股淡化萬於控股公司的決策權及應佔收益，萬已失去與丈夫當初建立之互信經營基礎，故希望透過法律程序，要求將控股公司清盤，變賣控股公司的資產，以分配予股東。

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