【華冠投顧】 林驛銘: 股王大立光失守4000元大關，小心比價效應!

台北股市今日開低震盪走高，指數上漲 64 點，以 10486 作收，成交量 909 億元，價漲量縮格局。

台股今日在金融與傳產股的帶領下反彈 64 點，類股以塑化股漲 2.43% 的走勢最強，個股包括台塑化 (6505) 漲 4%，台化 (1326) 漲 3.07%，台塑 (1301) 漲 2.61%。金融指數漲 0.72%，個股包括國泰金 (2882)，中信金(2891)，元大金(2885) 等漲幅逾 1%。而今日電子弱勢，其中股王大立光 (3008) 股價大跌 195 元來到 3805 元，跌幅 4.87%，以跌回到今年年初起漲位置點，表現相當弱勢，在此提醒高價股的股價向下比較效應即將發生。權王台積電 (2330)，今日股價下跌 1 元，收在 225 元，剛好是半年線位置，接下來能否守住? 很重要! 也是明日盤勢觀盤重點! 個股焦點: 昆山限污令，加劇晶片電阻漲勢，被動元件族群利多消息，國巨(2327)，華新科(2492) 開高震盪走低。消息面: Type-C 前景佳 鈺創 (5351) 得利，3D 感測技術 打進亞馬遜供應鏈，股價今日卻開高震盪走低!

台股今天出現反彈走勢，不過量能不足，整體向下趨勢尚未扭轉，建議投資朋友採取逢高放空策略因應，留意族群或個股發佈利多消息，卻發現都有大戶出貨、股價有轉弱跡象，這時候千萬別跳進去追高，操作務必謹慎。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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