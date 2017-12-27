〈寶華看經濟〉景氣熱絡卻無感？因台灣經濟「溫水煮青蛙」

元大寶華綜合經濟研究院今 (27) 日發布 2017 台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測，較前次預估值上修 0.37 個百分點至 2.62%，而與其他智庫看法相同，均認為明 (2018) 年 GDP 將較今年下滑，預估值為 2.2%，略上修 0.1 個百分點，元大寶華綜經院董事長梁國源說明，目前全球正處於一個「雙面向經濟」的環境，也就是樂觀和不安因素共存，而台灣本身更是處於「溫水煮青蛙」的窘境。

梁國源解釋，今年整體經濟表現較預期中好，不過，全球已處在雙面向經濟型態，一方面是高頻經濟數據和各項觀感指標都指向景氣持續熱絡，另一方面又有成長動能隨時可能因金融市場不穩定而急速消退的壓力。

而就國內情勢來看，梁國源認為，目前景氣看來熱絡，但民情淡定，台灣經濟出現「溫差」，處於溫水煮青蛙的處境，主要因台灣在「商品貿易」面向的出口優勢，已經在全球化轉為在地化的趨勢之下逐漸降低，同時，台灣還有嚴重人才流失、兩岸關係不穩以及經濟政策空有口號等問題。

就經濟預測來看，元大寶華估計今年第 4 季 GDP 2.45%，而明年各季為 2.51%、2.65%、1.63% 和 2.04%。

外需方面，元大寶華將今年輸出成長率一口氣上修 1.5 個百分點至 6.98%，但明年下修 1.25 個百分點至 3.3%，並預計各季成長率分別為 5.3%、6.1%、-0.5% 以及 2.9%。

民間消費方面，元大寶華估今年成長率上修 0.34 個百分點至 2.28%，明年為 2.22%，而各季為 2.23%、2.26%、2.26% 和 2.15%。

民間投資方面，梁國源指出，考量到明年台灣上市公司資本支出恐較今年回落，加上製造業投資集中在電子零組件，且晶圓雙雄資本支出料將較今年減少，預估明年民間投資成長率略下修 0.01 個百分點至 3.03%，惟仍明顯優於今年的預測值 - 1.42%。

輸入方面，元大寶華上修今年成長率 0.83 個百分點至 5.18%，而明年為 4.04%。