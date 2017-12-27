26.33億股權投資基金先起動 豐盛(00607-HK)擬遠期購買上海景域(更正)

豐盛控股(00607-HK)公布，公司於12月26日與上海景域文化傳播股份、寧波眾邦產融控股及寧波眾信萬邦資產管理就投資上海景域之建議戰略合作訂立諒解備忘錄，以發揮彼等各自之資源共同開拓健康旅遊度假市場。

根據諒解備忘錄，眾邦產融及第三方金融機構的基金合夥人擬訂立有限合夥協議，於中國設立規模不超過26.33億元人民幣之股權投資基金，以投資旅遊產業。眾信萬邦將為基金之普通合夥人。基金擬將透過向上海景域之現有股東收購權益或以現金注資之方式投資上海景域，因此，於有關投資完成後，基金將擁有上海景域近30%股權。

根據諒解備忘錄，公司同意將於日後以遠期購買的方式於基金年期之屆滿日期前向眾邦產融及基金合夥人購買基金之所有權益。於遠期購買完成後，公司將於基金之100%權益中擁有權益，亦透過基金所持有之股權間接於上海景域擁有權益。遠期購買之代價須待有關訂約方進一步磋商釐定，並將於參考根據有限合夥協議之條款向基金作出之注資金額及基金分派之預期回報等因素後釐定。訂約方擬於2018年2月底前就戰略合作訂立正式協議。

上海景域從事旅遊及度假業務，為中國旅遊產業O2O一站式服務生態圈企業，旗下「驢媽媽旅遊網」是中國知名綜合性旅遊網站，上海景域致力於轉型為世界級旅遊及度假服務供應商。

眾邦產融、眾信萬邦及基金合夥人各自為專業金融企業，並將於基金的成立及營運中擔當重要角色。基金擬透過自第三方收購及注資之方式投資於上海景域。鼎豐集團控股亦提供全球健康旅遊服務，並擬透過遠期購買投資於上海景域。遠期購買安排可為公司運用其資金提供更高靈活性，並以更具成本效益的方式保障公司之投資。

註：本社於2017-12-27 08:06:25刊登一篇《26.33億人民幣之股權投資基金先起動 鼎豐(06878-HK)擬遠期購買上海景域》為題的稿，

此文章的公司實為豐盛控股(00607-HK)，本社對於文章的公司名稱出現錯誤，對相關公司表達歉意。

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