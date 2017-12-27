【港股早評】聖誕長假期 外圍淡靜偏軟

過去四天為聖誕長假期，歐美休市，長假期前交投淡靜，走勢偏軟。道指復市後走勢輕微偏軟，收報24746點，下跌7點或0.03%。納指和標指走勢相若。納指收報6936點，下跌23點或0.34%；標普500指數收報2680點，下跌2點或0.11%。

歐洲三大主要股市長假期前走勢全線偏軟。英國富時100指數收報7587點，下跌16點或0.21%；德國DAX指數收報13073點，下跌36點或0.28%；法國CAC40指數收報5362點，下跌23點或0.44%。

港股美國預託證券長假期前走勢普偏向好，金融、石油及科技股領升，按比例計算，恆指今早高開約140點。匯豐控股收報80.48元，較本港收市上升0.48元或0.61%；中石化收報5.78元，較本港收市上升0.02元或0.43%；中石油收報5.53元，較本港收市上升0.04元或0.89%；中海油收報11.20元，較本港收市上升0.06元或0.65%；建設銀行收報7.09元，較本港收市上升0.04元或0.62%；工商銀行收報6.30元，較本港收市上升0.02元或0.43%；騰訊控股收報406.56元，較本港收市上升0.76元或0.19%。

亞太股市今早個別發展。日經平均指數現報22916點，上升23點或0.10%；台灣加權指數現報10421點，下跌100點或0.96%；韓國首爾綜合指數現報2415點，下跌11或0.49%。聖誕連接新年假期，相信不少人仍在假期中，預料港股今早交投繼續淡靜。承接美國ADR升勢及臨近期指結算，預料港股今早繼續向好。

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