新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月26日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23924      5027   475.91  
0059   富邦金融             15037      4973   302.37  
0058   富邦發達              7409      4196   176.57  
0051   元大中型100          10837      9500   114.07  
00714  群益道瓊美國地產      3591      4567    78.63  
0055   元大MSCI金融         30774     39654    77.61  
0054   元大台商50            9115     12124    75.18  
00704L 台新MSCI台灣正2       4119      5878    70.07  
00657  國泰日經225           4154      6028    68.91  
0052   富邦科技              3792      6000    63.20  
00707R 元大S&P日圓反1        3997      6355    62.90  
00691R 兆豐藍籌30反1         2867      4606    62.24  
00702  國泰標普低波高息      9250     16188    57.14  
0053   元大電子              3719      6988    53.22  
00698L 元大美債7-10正2       2750      5649    48.68  
00705R 台新MSCI台灣反1       3683      8315    44.29  
00692  富邦公司治理         49858    113780    43.82  
00699R 元大美債7-10反1       2380      5714    41.65  
00688L 國泰20年美債正2       1816      5115    35.50  
0061   元大寶滬深          154745    450116    34.38  
00689R 國泰20年美債反1       2127      6389    33.29  
00652  富邦印度              3408     11035    30.88  
00667  元大韓國              1675      5429    30.85  
006206 元大上證50           46223    163778    28.22  
00649  FH香港                2909     10772    27.01  
00635U 元大S&P黃金          16221     61014    26.59  
00634R 富邦上証反1          14945     57756    25.88  
00703  台新MSCI中國          5693     23050    24.70  
008201 BP上證50               657      2749    23.90  
00633L 富邦上証正2         143482    608958    23.56
留言載入中...

相關新聞