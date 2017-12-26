蘋概股青筍筍 GIS-KY股價摜破200元大關 跌幅逾4成

蘋果 iPhone X 銷售力道放緩，加上即將進入第一季淡季，蘋果供應鏈營運面出現變數，觸控雙雄連袂走跌，GIS-KY 業成 (6456) 摜破 200 元大關，跌幅 9.37%，以 193.5 元，創下今年 5 月 8 日以來新低，TPK-KY 宸鴻 (3673) 也無法倖免於難，跌幅 3.78%，以 81.5 元作收，創下今年 2 月 20 日以來新低。

近期蘋果手機供應鏈接單縮減消息不斷，先前是晶圓代工明年第一季處理器訂單較預期少，接著又是鴻海 (2317) 組裝基地鄭州廠暫停招工一事，iPhone X 新機上市蜜月期恐落空，觸控雙雄先前預期第一季淡季不淡恐怕落空。



就營收比重來看，蘋果占了 GIS 接單比重約 9 成，下半年 iPhone 8/8+、iPhone X 新機拉貨，手機產品線超越了平板，原先預期有新機上市效應，營收創新高可望延續到 11、12 月，不過 11 月營收為 150.72 億元，意外較 10 月減少 15.53%，代表出貨高峰已過，12 月營收仍有下滑壓力。



GIS 股價在 8 月 30 日盤中創下 379 元歷史新高之後，外資一路調節持股，股價連番下挫，跌到今日 193.5 元收盤價，短短四個月跌幅達 48.94%。



蘋果占 TPK 營收逼近 7 成，先前法說中預期，新機上市比往年來得晚，鋪貨效應可望延續到第四季，感恩節、聖誕節終端市場買氣佳，明年第一季有機會淡季不淡，但就近期消息面看來，淡季不淡恐怕落空，股價自 8 月 23 日 136.5 元波段高點，下跌 81.1 元，跌幅達四成。



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