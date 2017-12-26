【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股走勢疲弱 台股下跌逾百點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 108 點至 10417 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 4.91 點，電子期逆價差擴至 - 0.46 點，金融期逆價差擴至 - 2.59 點。現貨部分，三大法人賣超 63.78 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4554 口至 2544 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2127 口至 43423 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 6745 口至 5371 口。

週一逢聖誕假期歐美股市休市，台股今日在平盤附近開出，開盤台股三王台積電、鴻海與大立光出現翻黑走低，股王大立光陷入 4000 元保衛戰，壓低指數向下摜壓跌破 10500 關卡，整體盤勢陷入多殺多走勢，盤中一度大跌百餘點，今日八大類股僅水泥窯類股收紅，其餘皆收黑，終場加權指數下跌 100.58 點或 0.956%，收在 10421.91 點，成交量能 973.77 億，較前一日增加 157.6 億。今日外資在現貨賣超 25.19 億元，同步減碼台指期淨多單 2127 口，而今日櫃買市場跌勢較大盤重，終場下跌 2.51 點，日線出現長黑摜破季線，顯示內資賣壓相對沉重。技術面觀察，週二大盤開低走低以長黑跌破五日、十日及月線支撐，且成交量能增溫，短線指數未見明顯指跌訊號出現，盤勢轉為偏弱格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.62 降至 1.34，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 8.6% 升至 9.37%，賣權平均隱含波動率由 12.04% 升至 12.46%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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