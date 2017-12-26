【華冠投顧】結帳賣壓湧現

◆ 華冠投顧 劉彥良 盤後分析

法人下修蘋果新機明年 Q1 銷售量達 4 成之多，加上傳出中國昆山有意禁產 2 周來改善水質以符合中央標準，台灣前 100 大製造業高達 7 成在昆山有投資，當然對台股的影響很大，即使像是 6153 嘉聯益、6269 台郡第一時間跳出來澄清影響不大，但股價還是大跌作收。

進入今年最後一周，內資本身就會進行結帳，剛好趁市場還沒有消化利空之際先下手為強，接著多殺多賣壓跟進加重跌勢。終場台股下跌 100 點或 0.96%，OTC 表現更差大跌 1.7%，不過今日的重挫並不影響年底前區間 10300~10700 整理的看法。

二線光學、電池材料、3D 感測、蘋概，這些我在 Line 上提醒過投資朋友大戶已經在跑的族群，破底或轉弱毫不意外，回檔自然也不是撿便宜的時候，倒是被動元件比較像是漲多拉回反而可以留意布局的機會。

昨天在節目中分享的會員新持股 8033 雷虎，醫材產品透過大客戶打入美國大廠 Johnson & Johnson，而且醫療事業今年可望轉盈、明年將占營收來到四成。轉型有成加上知名大企業的光環加持，吸引買盤進駐，兩天拉出兩根漲停板。

有些個股，主力趁震盪整理之際還在加碼，如我們上周二、三布局的 2505 國揚就是如此，其他還有多檔個股也有同樣的現象。請投資朋友要好好檢視手中持股，若主力、大戶在出貨就不要再藕斷絲連，早點停損換股操作為宜。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估