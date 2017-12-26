【日盛投顧】年關將近 量能不足 弱勢整理

◆盤勢分析

1. 國際股市普遍休市，週二台股開於平盤附近，在盤面欠缺主軸，消息面又有中國昆山或有可能限排停工的影響，指數呈現震盪走低，盤面僅有個別族群表現，終場指數下跌 100.58 點，跌幅 0.96%，收在 10421.91，成交金額放大至 972.65 億元。

2. 觀察台股技術面，12 月初反彈遇半年線壓力呈現震盪，在量能無力放大下，指數開始出現回檔，週二以長黑棒做收，10、11 月頭部型態頸線無力突破，指數跌破短期均線支撐，現階段指數於 10550 附近壓力沈重，日 KD 指標在 50 附近再度反轉向下，以及年關前外資休假或將持續影響量能，在型態、均線、指標與量能皆不利於多頭下，預料年底前台股恐將難以擺脫弱勢整理格局，或有回測 12 月初低點 10322 的可能，操作上在年底前恐怕僅能個別族群或個股因應。

台股量縮偏弱整理 僅能個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 1.34%、金融 - 0.64%、非金電 - 0.42%、櫃檯市場 - 1.70%，中國昆山雖然暫緩限排停工，但水污染的問題卻實存在，使得近期漲多的 PCB 相關個股在週二紛紛大幅拉回，間接影響整體電子股走勢，電子股仍是近期台股最弱勢的區塊，預料在年底前電子股恐怕僅有個別族群或個股表現，矽晶圓、設備、封測、連接線器、網購、網通與電競等族群部份個股或可留意外，具備投信作帳題材的個股在年底前亦有表現機會；金融、非金電表現相對抗跌，金融股僅是整理，沒有強勢股出線，操作空間不大；非金電則可留意短線轉強的水泥、塑化、條鋼、電機。