蘭州通報中鋁危廢污染初步調查：已高限罰款10萬元和問責

12月26日，蘭州市政府召開中鋁蘭州分公司環境汙染有關問題調查處置情況新聞發布會。

蘭州市副市長左龍表示，12月18日，相關媒體報道中鋁蘭州分公司環境汙染有關問題後，蘭州市委市政府按照國務院和環保部以及省委省政府要求，立即召開專題會議安排部署，並於當日成立省市聯合工作組進駐中鋁蘭州分公司，全面開展調查核實處置工作。

經初步調查，核實相關情況如下：

中鋁蘭州分公司位於蘭州市紅古區平安鎮崗子村，在大通河以東，不屬於祁連山範圍，距祁連山東起點烏鞘嶺70公裏。

中鋁蘭州分公司電解鋁大修渣堆放點山神溝、撒拉溝，在崗子村北側約3公裏處，與崗子村之間被京藏高速、109國道、中鋁蘭州分公司廠區分隔。

從歷年監測數據和近期聯合工作組對企業周邊土壤、氣、水共44個采樣點的采樣監測顯示，中鋁蘭州分公司周邊土壤、氣、水的監測數據未超出國家標準限值。

左龍表示，2016年8月國家將電解鋁大修渣納入危廢名錄，此後中鋁蘭州分公司生產的大修渣全部在廠內庫房暫存；但對2016年8月之前產生的歷史遺留大修渣沒有按照國家要求及時處置。

中鋁蘭州分公司黨委書記、總經理孫波濤表示，在2016年8月之前，該公司確實存在沒有按照國家要求及時處理大修渣的問題；他代表公司向社會各界表示道歉。近期，公司正積極配合省市工作組，對企業自1958年建廠以來的大修渣處理情況，以及廠區周邊垃圾填埋場、工業固廢處置場所進行了全面排查。目前已就存在的問題，邀請權威專家和有資質的專業公司開展監測評估，並在此基礎上制定綜合整治方案。

目前，蘭州市環保局已對中鋁蘭州分公司環境違法行為立案，分別對中鋁蘭州分公司和負責處置固廢的第三方甘肅欣鑫爐料公司高限罰款10萬元。中鋁集團對蘭州分公司相關責任人給予黨內警告處分2人、撤職1人、行政警告處分2人。紅古區對2名監管不到位的幹部進行了問責。10月9日後，紅古區政府在全區開展了固體危險廢物隱患專項大排查，後續排查中，共分揀、轉運出大修渣約40.75噸，並全部入企業庫暫存。12月18日媒體再次反映時，排查整治工作正在進行之中。

目前，公安部門已介入調查，進一步查清是否存在違法問題。按照環保部、省委省政府的要求和省環保廳的部署，蘭州市於12月23日啟動了全市危險廢物專項排查整治行動。

人民日報 責任編輯：霍宇昂

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