國人赴日瘋囤貨 BicCamera電器、藥妝前10大熱銷品公開

東森集團旗下紅利點數平台得易 Ponta 與日本大型連鎖電器賣場 BicCamera 共同公布台灣旅客赴日搶買的電器和藥妝品排行榜，發現負離子吹風機、無線吸塵器和涼暖空氣清淨機最熱銷，藥妝品則是合利他命、梅片和水果軟糖名列前 3 名。

根據日本大型連鎖電器賣場 BicCamera 銷售調查，自今年 8 月 17 日至 11 月 16 日間，國人去日本購買的電器前五大排行榜，冠軍是 Panasonic 負離子吹風機，其次依序分別為 Dyson V8 無線吸塵器、IRI 床鋪除蟎吸塵器、Dyson 涼暖空氣清淨機以及 GoPro 穿戴式攝影機 ，顯示台灣旅客鎖定家電最新款式進行掃貨不手軟。

至於藥妝品類國人前十大購買排行中，BicCamera 統計最熱銷是武田製藥合利他命，其次分別為 Ifactory 梅片、Kororo 水果軟糖、DHC 護唇膏、大正製藥感冒藥 (Gold A)、參天 NEO 眼藥水、Wakamoto 強力若元胃腸錠、Kowa 蚊蟲止癢液、LION 休足時間以及 EVE 止痛藥加強錠。

得易 Ponta 看準國人喜愛前往日本旅遊同時掃貨屯貨的消費趨勢，日前率先推出 Ponta 日本卡 APP，與大型連鎖商店 BicCamera 跨境合作，推出購買電器可享不含稅價 93 折優惠、藥妝可享不含稅價 95 折優惠，近一年來已吸引不少消費者加入。