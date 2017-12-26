大立光失守四千 重創台股

台股今天盤中出現急殺，主要是因為股王大立光早盤下跌失守 4 千元大關，引發光學元件股一陣殺盤，再加上電子權值股仍受困於法人結帳賣壓，市場空頭氣焰高張。法人看淡相關族群近期表現。（張佳琪報導）

股王大立光前一個交易日險些失守 4 千元大關，賣壓早盤止不住，再度下探 4 千元並且跌破，最低來到 3945 元價位。大立光跌破整數關卡給了空頭好機會，光學元件股賣壓湧現全面下挫，蘋果供應鏈族群也倒地不支。造成台股行情由狹幅震盪變成急跌百點。

大立光今年十一月初股價的位置接近 6 千元，當時市場不乏持續看好聲浪，短短一個月，股價跌了三成多。大立光盤中雖然一度有買盤低接因而翻而，仍止不住賣壓出籠又翻黑。

法人分析原因指出，大立光的題材是蘋果新機效應，但蘋果推出的 iX，市場評估銷售狀況不如預期，在需求轉弱且暫無新機與新應用推出之下，大立光的走跌可以想見。自營商指出，近來大陸光學元件相關廠商對台廠搶單動作頻頻，明年相關應用的規格仍未定，包括大立光在內的光學元件股很難再重掌多頭兵符。

大立光今年的起漲位置大約是 3735 元，也是內資現階段預估大立光波段回檔下跌的滿足點。

（圖：取自雅虎奇摩）

--------------------------------------------------------------------------------

.{EDITED:1}

.{ORIGINAL-TIME:12-26-17 12:29:08}