【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

iPhone X 明年首季出貨量遭下修 4 成，加上昨晚傳出昆山禁產令，使得台股今天賣壓沈重，主力和法人趁利空提前進行結帳。目前台股下跌約 80 點，預估成交量放大至 1000 億元之上。

昆山為台商重鎮，台灣前 100 大製造業就有 7 成在昆山投資，遭媒體點名受影最深的為 PCB 產業，雖然 6269 台郡、6153 嘉聯益第一時間跳出來緩頰，可惜股價還是不留情地下殺。

蘋概股 3008 大立光破底，3406 玉晶光、6456GIS-KY、3673TPK-KY 也都一樣，這三檔我很早就在 Line 上分享大戶籌碼流向提醒投資朋友要避開，同樣的情況也印證在二線光學、3D 感測上。

當市場媒體甚至一些專業人士還在天天喊多這些族群時，殊不知大戶早就逐步獲利減碼，所以在操作上一定要留意主力、大戶籌碼的流向。

12/4 布局的地緣券商作價股 8489 三貝德，籌碼非常安定，今天再創新高 307 元，波段漲幅已經接近 6 成。而昨天在節目中分享的 8083 雷虎，公司在台中正巧這陣子吃貨的券商分點也全部在中部，自然增添想像空間，繼昨日漲停後，目前也還上漲半根停板。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估