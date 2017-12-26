中保監：前海方舟等機構違反險資運用規定 將加強合規性監管

路透北京12月26日電，中國保監會周二稱，前海方舟資產管理有限公司等五家私募股權投資基金管理機構違反保險資金運用監管規定，要求相關機構切實加強投後管理，定期了解投資情況和相關機構合規運作情況，督促股權基金投資機構嚴格執行監管規定。

保監會網站刊登的新聞稿並稱，下一步將加強對涉及保險資金投資的股權基金投資機構及中介機構的合規性監管，並探索建立黑名單制度，禁止保險機構與存在合規問題的相關機構開展業務。

保監會稱，在有關保險資金投資股權投資基金業務風險排查中，經非現場監管和質詢發現，前海方舟資產管理有限公司、人保遠望資產管理公司、上海鼎迎投資管理中心、東方國新創業投資管理（新疆）有限公司、信達風投資管理有限公司等股權基金投資機構對涉及保險資金運用的合規意識不強，內部管理存在問題，未依據規定按時向保監會報送年度報告。

保監會強調，未來將進一步完善保險資金投資股權基金的事後報告監管機制，督促保險機構強化對股權基金投資的持續跟蹤、評估和報告。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)