印度將在2018年超越英法成為全球第五大經濟體--Cebr

路透倫敦12月26日電，周二公布的一項研究報告指出，印度明年勢將超越英國和法國，成為以美元計的全球第五大經濟體。

2017年6月13日，印度孟買，中央金融區概貌。REUTERS/Danish Siddiqui

諮詢機構經濟及企業研究中心(Cebr)在其2018年全球經濟排行榜中勾勒出對全球經濟的樂觀展望，受惠於能源及技術價格便宜。

“盡管遭遇暫時性的挫折...但印度經濟仍追上了法國和英國，而且在2018年將擠下英法晉升全球以美元計的第五大經濟體，”Cebr副主席Douglas McWilliams說。

McWilliams說，印度的增長力道受到其限制大額鈔票發行及實施新消費稅的掣肘。這個看法與路透調查的分析師一致。

Cebr表示，到2032年，中國可能取代美國成為全球第一大經濟體。

“因為特朗普總統對貿易的影響不像原來預期的那麽嚴重，美國維持全球最大經濟體桂冠的時間將比去年報告預期的長一年，”報告指出。

Cebr指出，雖然未來幾年英國排名料將比法國靠後，但預計退歐對英國經濟的影響低於預期，使得英國在2020年能再次超越法國。

俄羅斯容易受到低油價的影響，而且過於依賴能源產業，到2032年，俄羅斯在全球經濟體的排名將從現在的第11位降至第17位。

路透10月底對分析師的訪查顯示，2018年全球經濟增幅料較今年的3.5%小幅提高至3.6%，風險偏向上檔。

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