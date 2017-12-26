台股盤前—內資、集團股作帳 中小型股活潑 力守10500點

台股昨日力守 10500 點，量能創半年來新低，時序進入年底，投信、集團股作帳行情力撐，中小型股相對有表現空間，權值股方面預期走勢相對平緩，股王大立光跌回今年起漲點，後續恐持續修正，指數短期已站回月線之上，下檔先看 10500 點支撐。

台股由於外資放假，量能明顯收縮，盤面由中小型股撐盤，尤其是投信、集團股作帳行情標的，股價表現相對強勢，昨日大盤漲停股票中，就有 15 檔個股是法人大買個股，包含欣銓、亞電、達邁、雷虎、星通等，盤勢由內資主導。

雖然內資、投信作帳撐盤，不過股王大立光股價仍頻頻破底，昨日終場跌回 4000 元，逼近今年起漲點 3790 元，也就是今年抱一整年的大立光股民，幾乎快等於做白工，受到大陸手機調整庫存大陸手機調整庫存，以及市場對 iPhone X 銷售雜音仍多，外界對大立光股價走勢仍有不少疑慮。

電腦族群可望由緯創接棒宏碁，成為族群主流，緯創董事長林憲銘表示，已成功打入中國電動車大廠蔚來 (Nio) 供應鏈，供應其電子控制系統設備，目標 2020 年緯創車用營收比重將達 1 成。

PCB 產業也將展開大手筆投資，軟板廠台郡、臻鼎陸續宣布斥資百億元擴產，另外包含華通、燿華與健鼎等廠商，合計 5 大 PCB 廠明年將投資 300 億元，擴充相關產能，產業需求向上。

法人表示，台股盤勢由內資主導，中小型股相對持穩，其中投信、內資買超居多的個股，股價短期仍有表現，不過權值股、高價股，由於外資持股較高，短期走勢將相對平淡。